Statsadvokat: Bombemistenkt i Brussel er død

– Klokken 20.30 var det en mindre eksplosjon på sentralstasjonen her i Brussel. Vi anser dette for å være et terrorangrep, sier talsmann Eric Van Der Sypt ved den føderale påtalemyndigheten på en pressebrifing utenfor stasjonen. ifølge nyhetsbyrået AFP.

Et stort område rundt Gare Centrale ble sperret av etter eksplosjonen. Både politi og soldater var på plass, og et helikopter fløy over jernbanestasjonen, meldte NTBs reporter på stedet.

– Den mistenkte ble nøytralisert av soldater som var på stedet umiddelbart etter eksplosjonen. Vi vet foreløpig ingenting om hvem han er, sier Van Der Sypt. Overfor nyhetsbyrået AFP bekrefter han at den mistenkte bombemannen er død. Van Der Sypt legger til at ingen andre er skadd.

Selv om politiet har situasjonen under kontroll, opplyser de at det kan komme kontrollerte eksplosjoner. En bombegruppe er på plass på stasjonen.

– Sprengte trillevogn

Et øyenvitne forteller at gjerningsmannen ropte "Allahu Akbar" – "Gud er størst" på arabisk – før eksplosjonen. Dette brukes ofte som kamprop av ytterliggående islamister.

– Han ropte Allahu Akbar og sprengte en trillevogn, forteller Nicolas Van Herrewegen til pressefolk i Brussel. Påtalemyndighetens talsmann ville på sin pressebrifing ikke kommentere dette.

– Jeg var bak en vegg da det eksploderte. Jeg gikk ned og ba kollegene mine om å evakuere alle, sier Van Herrewegen, som jobber på sentralstasjonen.

Under kontroll

De første meldingene om hendelsen kom rundt klokken 19. Inne på sentralstasjonen brøt det ut panikk, ifølge en talsperson for jernbaneverket Infrabel.

Både på stasjonen og torget Grand-Place, som ligger i nærheten, ble folk evakuert. Om lag en time senere skrev politiet på Twitter at situasjonen var under kontroll.

Sikkerhetstiltakene i den belgiske hovedstaden har vært skjerpet siden terroraksjonen i byen i 2016. 32 mennesker ble drept da selvmordsbombere sprengte seg på den internasjonale flyplassen i byen og på en metrostasjon. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for ugjerningen.

Også i Paris har det denne uken vært en hendelse som tilsynelatende var et mislykket jihadistisk angrep. En mann mistenkt for ytterliggående islamisme kjørte en bil inn i en politibil, uten at noen andre enn gjerningsmannen ble skadd eller drept.