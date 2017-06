Svekket May gjorde brexit til sentralt tema i trontalen 

Det nye Parlamentet trådte sammen onsdag etter at De konservative tapte sitt rene flertall i Underhuset i valget i mai. For første gang på mange år ble den tradisjonelle seremonien gjennomført uten at regjeringen kan være sikker på å få gjennomslag for sin politiske agenda.

Trontalen, som er skrevet av regjeringen med statsminister Theresa May i spissen, inneholdt en formell kunngjøring av i alt 27 lover som regjeringen ønsker å få innført, hvorav åtte er knyttet til den kompliserte EU-utmeldelsen.

I løpet av de to neste årene vil regjeringen sørge for at mye av det som i dag er en del av EUs lovverk, blir innlemmet i Storbritannias eget nasjonale lovverk.

– Dette vil bli supplert med lovgiving for å sikre at Storbritannia gjør brexit til en suksess ved at det etableres ny nasjonal politikk for innvandring, internasjonale sanksjoner, kjernefysisk sikkerhet, jordbruk og fiske, sa dronningen da hun leste opp talen.

Samtidig var flere omstridte lovforslag som May tok til orde for under valgkampen, utelatt. Det gjelder blant annet et forslag om å endre finansieringen av eldreomsorgen ved å innføre hva opposisjonen har kalt en "demensskatt".

Nevnte ikke Trump

Det varslede statsbesøket til USAs president Donald Trump ble ikke nevnt. I stedet sa dronningen at hun og prins Philip ser fram til å ta imot det spanske kongeparet på statsbesøk i juli.

Nylig meldte britiske medier at Trump ønsker å utsette besøket som følge av all motstanden det har vakt i Storbritannia, men May har avvist at planene er endret.

Trontalen var preget av mindre pomp og prakt enn vanlig.

Dronningen ankom Parlamentet i en bil, ikke i hestevogn slik tradisjonen er. Dessuten hadde hun på seg en mer ordinær, blå kjole, ikke den mer staselige hvite kjolen og kronen hun har hatt på seg under tidligere trontaler.

Den største forskjellen fra tidligere trontaler var imidlertid at prins Philip, dronningens ektemann, ikke var til stede. Ettersom han er innlagt på sykehus med en infeksjon, ble dronningen i stedet ledsaget av prins Charles.

Samarbeid med DUP?

May har varslet samtaler om et regjeringssamarbeid med det nordirske unionistpartiet DUP, som har ti plasser i Underhuset, men et detaljert avtale er fortsatt ikke på plass.

DUP ønsker en mykere utmelding av EU, ikke en hard skilsmisse slik May tidligere har tatt til orde for.

I forkant av onsdagens seremoni inntok May en ydmyk tone når det gjelder den videre brexit-prosessen.

– Valgresultatet var ikke hva jeg håpet på, men denne regjeringen vil svare med ydmykhet og forholde seg til budskapet som velgerne sendte. Vi vil jobbe hardt hver eneste dag for å sikre oss tilliten til det britiske folk, og gjøre deres prioriteringer til våre prioriteringer, sa May.

