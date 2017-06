EU vil tvinge sosiale medier til å fjerne ekstremisme 

I en erklæring før torsdagens toppmøte i Brussel tar europeiske ledere til orde for tettere samarbeid med nettselskaper i kampen mot terror.

– Vi ber sosiale medier om å gjøre alt som må til for å forhindre spredning av terrorinnhold på nettet. I praksis vil det si å utvikle nye verktøy for å fjerne slikt innhold automatisk. Om nødvendig vil vi vedta lovgiving om dette, sier EUs president Donald Tusk.

– Det er et gjennombrudd at det nå åpnes for lovgiving på EU-nivå om dette. Det er jeg veldig glad for, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Stats- og regjeringssjefene ber nå nettselskapene om å opprette et eget bransjeforum for å gå videre med saken.

I tillegg tar EU til orde for tiltak for å forhindre kryptert kommunikasjon mellom terrorister, noe som er mulig for eksempel ved bruk av WhatsApp eller Skype.

– Vi må forhindre at terrorister får et frirom på nettet, sier Storbritannias statsminister Theresa May, som har vært den fremste pådriveren for de nye tiltakene.

Tiltak mot kryptert kommunikasjon har vært omstridt fordi det kan ramme vanlige innbyggeres beskyttelse mot overvåking.

