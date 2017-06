May kom med tilbud til EU 

May kom med tilbudet på EUs toppmøte i Brussel torsdag.

Den britiske statsministeren sa til stats- og regjeringssjefene at ingen EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, vil bli bedt om å forlate landet når Storbritannia går ut av EU.

Storbritannia vil ikke at noen skal forlate landet eller at noen familie skal splittes, forsikret hun.

Enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse. Femårsperioden skal regnes bakover fra tidligst den datoen Storbritannia startet utmeldingsprosessen, det vil si 29. mars 2017, og senest den dagen Storbritannia forlater EU. Den nøyaktige datoen blir et forhandlingsspørsmål.

EU-borgere som flytter til EU mindre enn fem år før den gitte datoen, vil få oppholdstillatelse når de fem årene har gått.

May understreket at rettighetene må være gjensidige, slik at EU gir et tilsvarende tilbud til briter i andre EU-land.

De tekniske detaljene i forslaget vil først bli offentliggjort på mandag, og presentasjonen på toppmøtet var av mer overordnet art.

(©NTB)