Norske organisasjoner med krafttak mot sult

Ifølge FN er nærmere 19 millioner mennesker i krigsherjede Jemen nå avhengige av matvarehjelp utenfra, og for 12 millioner av dem er situasjonen kritisk.

I Somalia trenger over 6 millioner mennesker matvarehjelp for å overleve, og nærmere halvparten av dem balanserer på randen av hungersnød.

Også Sør-Sudan og i landene rundt Tsjad-sjøen trues av en sultkatastrofe, og FN trygler medlemslandene om å bidra mer for å redde millioner av menneskeliv.

Elleve norske hjelpeorganisasjoner – Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, CARE, Caritas, Plan International, SOS Barnebyer, UNICEF Norge og Utviklingsfondet – går nå sammen om en felles innsamlingsaksjon til sultofrene.

Katastrofe i sakte kino

– I motsetning til jordskjelv og tsunamier, har ikke de sakte katastrofene et øyeblikk da alle øyne rettes mot dem og alle ressurser mobiliseres for å hjelpe. Derfor har vi gått sammen for å skape et slags «jordskjelvøyeblikk» for å unngå den største sultkatastrofen på flere generasjoner, sier generalsekretær Gry Larsen i CARE.

Hun viser til at sultkatastrofen som nå truer Jemen og flere afrikanske land, er den verste siden FN ble dannet.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland besøkte Jemen i forrige måned og slo da fast at landet sto overfor en sultkatastrofe uten sidestykke.

Bibelske proporsjoner

– Vi kommer til å stå overfor en hungersnød av bibelske proporsjoner dersom dette fortsetter som nå, der bare en liten andel av de mest trengende får humanitær hjelp, sa han.

Utenriksminister Børge Brende (H) har også ropt varsku og i det reviderte nasjonalbudsjettet økte regjeringen bistanden til de sultrammede landene med 220 millioner kroner.

– FN og humanitære organisasjoner har fått inn under en tredel av midlene som kreves. Det internasjonale samfunnet må stille opp, sa han i den anledning.

Det haster

Hjelpeorganisasjonene som nå har gått sammen om det de betegner som "en historisk bred felleskampanje" etterlyser også større politisk innsats i kampen mot klimaendringer og konfliktene som herjer i de sultrammede landene.

– Nødhjelp kan ikke løse konflikter eller bremse klimaendringer, men den redder liv. Forebygging fungerer. I Somalia, Jemen, Sør Sudan og Nigeria ville mange tusen mennesker allerede vært døde hvis de ikke hadde fått tidlig hjelp. Med mer midler til å trappe opp nødhjelpsarbeidet, kan vi redde flere liv. Men det haster, sier Larsen.

(©NTB)