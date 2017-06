Tysk sertifiseringsorgan frikjent etter brystimplantat-skandale

Tysk sertifiseringsorgan frikjent etter brystimplantat-skandale

Det tyske sertifiseringsbyrået TUV kan ikke klandres for at over 5.000 kvinner fikk operert inn brystimplantater med dårlig kvalitet, ifølge en tysk domstol.