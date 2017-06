– Har avverget terrorangrep mot moské i Mekka

En talsmann for det saudiarabiske innenriksdepartementet opplyser til TV-stasjonen at en mann som var ettersøkt for terrorvirksomhet, ble drept i en skuddveksling med politiet i Mekka fredag. Flere andre personer skal også være pågrepet.

Stormoskeen, eller Masjid al-Haram-moskeen, er verdens største moské.

