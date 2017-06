Dommerpanel mener "Making a Murderer"-dømt må løslates

De tre dommerne i Chicago slår fast at livstidsdommen mot den nå 27 år gamle Dassey var basert på en mangelfull tilståelse. Den da 16 år gamle gutten, som er mentalt svekket, fortalte etterforskerne at han hjalp onkelen med å voldta og drepe Theresa Halbach.

Onkelen, Steven Avery, ble dømt til livstid i fengsel i en separat rettssak for drapet, som fant sted i Manitowoc County i Wisconsin i 2005.

Historien deres ble verdenskjent gjennom dokumentarserien "Making a Murderer" på Netflix i desember 2015. Serien fikk massiv oppmerksomhet og en stor tilhengerskare, og det fikk mange til å stille spørsmål ved rettssikkerheten i USA.

I en kjennelse fra en føderal dommer i august heter det at etterforskerne tvang fram tilståelsen fra Dassey, som også manglet skikkelig advokatbistand. Delstaten Wisconsins justisdepartement anket kjennelsen, og Dassey ble dermed værende i fengsel i påvente av utfallet.

Torsdag opprettholdt et dommerpanel i Chicago kjennelsen som innebærer at dommen mot Dassey annulleres. Wisconsin kan nå anke til høyesterett, be om en fullstendig behandling i ankedomstolen i Chicago, eller stille Dassey for retten på nytt innen 90 dager.

En talsmann for delstatens justismyndigheter sier de enten tar sikte på en ny behandling i Chicago eller en anke til høyesterett.

Dasseys onkel Steven Avery er fortsatt i fengsel, men også hans advokater har krevd en ny rettssak.

