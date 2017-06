EU forskyver beslutning om byråer 

Planen er nå at beslutningen skal tas i november i stedet for i oktober, opplyser en EU-tjenestemann. Så langt har rundt 20 land vist interesse for å delta i kampen om de to byråene, som til sammen har mer enn 1.000 ansatte.

Stats- og regjeringssjefene i EU inviterer nå til en budkrig der de interesserte landene må komme med sine tilbud innen 31. juli. Innen september skal EU-kommisjonen vurdere om tilbudene er i samsvar med kriteriene som er satt for å kunne huse byråene, men uten å rangere kandidatene.

Deretter blir det en politisk diskusjon i ministerrådet. EUs stats- og regjeringssjefer skal bli orientert på neste toppmøte i oktober, men etter planen uten selv å blande seg inn i diskusjonene. Den endelig beslutningen skal etter planen tas i ministerrådet i november.

Det er legemiddelbyrået EMA og banktilsynsmyndigheten EBA som skal flyttes. Et hovedkrav til dem som skal overta byråene, er at de må være i stand til å få alt på plass før Storbritannia går ut, slik at arbeidet i byråene forstyrres så lite som mulig.

Beslutningen tas i en hemmelig avstemning. Dermed er det ikke usannsynlig at saken vil bli avgjort gjennom en politisk hestehandel mellom EUs tungvektere.

(©NTB)