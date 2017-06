EUs president skuffet over Mays tilbud 

– Mitt førsteinntrykk er at Storbritannias tilbud ikke svarer til forventningene våre, og at det står i fare for å forverre borgeres situasjon, sa Tusk da han møtte pressen etter at EU-toppmøtet i Brussel ble avsluttet fredag.

– Men det blir nå opp til forhandlingsdelegasjonen vår å analysere tilbudet linje for linje når vi får det skriftlig, sa EU-presidenten.

Storbritannias statsminister Theresa May la fram hovedlinjene i tilbudet for stats- og regjeringssjefene torsdag kveld. En mer detaljert utlegning er ventet mandag.

