Mexico anklages for å overvåke journalister og aktivister

The New York Times avslørte tidligere i uka at Mexico har kjøpt såkalt Pegasus-programvare for nærmere 700 millioner kroner fra det israelske selskapet NSO Group, til bruk i overvåking av kriminelle og potensielle terrorister.

Ifølge avisa er programvaren imidlertid funnet i telefonene til noen av Mexicos fremste journalister, menneskerettighetsadvokater, korrupsjonsbekjempere og regjeringskritikere.

Pegasus-programvaren kan benyttes til å avlytte samtaler og lese tekstmeldinger og epost. Den kan også aktivere telefonens kamera og mikrofon, noe som åpner for fullstendig overvåking uten at eieren merker det.

Nekter

Mexicos president Enrique Peña Nieto nekter for at det er myndighetene som står bak overvåkingen, til tross for at NSO Group utelukkende selger til regjeringer, og mexicanske myndigheter innrømmer å stå på kjøperlista.

– Jeg håper at loven åpner for å gjøre noe med dem som kommer med slike falske anklager, sa han torsdag.

Citizen Lab ved Universitetet i Toronto, som er spesialister på IT-sikkerhet, mener at det er liten tvil om at mexicanske myndigheter står bak overvåking. De har undersøkt en rekke telefoner og fant at programvaren bare er å finne hos folk som er kritiske til, eller som gransker mexicanske myndighetspersoner.

Tilsløre

Enrique Pena Nieto lover nå en rask gransking av anklagene, men flere av dem som har blitt overvåket, mistenker presidenten for å være mer opptatt av å tilsløre enn av å avdekke hva som har skjedd.

– Den mexicanske regjeringen har inntatt en aggressiv holdning. Han ber om rask gransking for å bli frakjent ethvert ansvar, sier TV-journalisten Carlos Loret de Mola til AP.

– Det faktum at regjeringen driver teknisk avansert overvåking av menneskerettighetsforsvarere og journalister som avslører korrupsjon, i stedet for å overvåke dem som er ansvarlige for disse lovbruddene, sier mye om hvem regjeringen jobber for. Det er definitivt ikke folket, sier Luis Fernando García i R3D, en mexicansk menneskerettsgruppe som har bidratt til å avdekke hvem som har blitt overvåket.

