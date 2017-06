Russisk rakettangrep mot IS-mål i Syria 

Ifølge en kunngjøring ble det avfyrt til sammen seks Kalibr-raketter fra de to russiske fregattene Admiral Essen og Admiral Grigorovitsj og fra ubåten Krasnodar i Middelhavet.

Rakettene skal ha truffet et lageranlegg og kommandoposter benyttet av IS rundt byen Uqayribat i Hama-provinsen. Det er uklart hvor store ødeleggelser de forårsaket.

Tyrkia ble varslet i forkant av rakettangrepet, opplyser Russland, men det er uklart om også USA ble informert på forhånd.

Russland stanset tidligere i uka all utveksling av informasjon med USA om sine operasjoner i Syria, i protest mot at amerikanerne skjøt ned et syrisk fly som de hevder angrep USA-støttede opprørere.

