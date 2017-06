Skarpskytter drepte IS-kriger med rekordlangt skudd

Aldri før har en skarpskytter drept en motstander i felt på så langt hold, melder den canadiske avisen Globe and Mail. Den forrige rekorden ble satt i 2009, da en britisk skarpskytter traff en talibankriger på 2,5 kilometers hold.

Den canadiske skytteren er ikke identifisert, men er tilknyttet en enhet som kjemper mot IS i Irak. Hendelsen fant sted i mai. Skytteren hadde fordelen av en forhøyet posisjon og jobbet sammen med observatør som hjalp ham med å finne målet.

– Det aktuelle skuddet forstyrret faktisk et angrep fra Daesh mot irakiske sikkerhetsstyrker, opplyser en militærkilde. Daesh er den arabiske forkortelsen for ekstremistgruppen IS.

– I stedet for å bruke en bombe og risikere at sivile i området blir drept, er dette en svært presis maktbruk. På grunn av den store avstanden hadde IS-krigeren ingen anelse om hva som var i ferd med å skje.

