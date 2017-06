Washington Post: Putin ga direkte instruksjoner om å svekke Clinton

Tidlig i august i fjor ble en hemmeligstemplet konvolutt som inneholdt disse opplysningene, send med bud fra CIA til den amerikanske presidenten og tre av hans nærmeste rådgivere, skriver Washington Post, som har snakket med over 30 tidligere og nåværende ansatte i amerikanske forvaltning.

Opplysningene skal ha sjokkert Det hvite hus og amerikanske sikkerhetssjefer, som i hemmelighet forsøkte å finne ut hvordan de skulle reagere.

Men med tillit til at den demokratiske kandidaten Hillary Clinton skulle vinne valget, samt bekymringer rundt at Barack Obama skulle bli beskyldt for selv å forsøke å manipulere valget, lot de være å ta umiddelbare grep. Isteden skal de ha gitt direkte advarsler til Moskva.

Angret

Etter Trumps sjokkseier i valget, skal flere i Obama-administrasjonen ha angret på dette.

–Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av "wow, håndterte vi dette feil", sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.

Washington Post skriver at etterretningsinformasjonen om Putin umiddelbart ble betraktet som en stor trussel mot rikets sikkerhet med en gang den kom. En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.

WikiLeaks

De kunne imidlertid ikke gjøre noe med de pinlige epostlekkasjene WikiLeaks publiserte fra hackede Clinton-eposter.

Isteden fokuserte de på å undersøke om Moskva kunne påvirke selve stemmegivningen 8. november gjennom å hacke velgerregistre eller stemmeautomater, og på den måten undergrave stemmeopptellingen i seg selv.

Bekymret over å gjøre situasjonen verre, skal administrasjonen ha utsatt å komme med gjengjeldelser, og heller kommet med direkte advarsler om at russerne ikke burde gå lenger enn de allerede hadde gjort.

Minst fire direkte advarsler skal ha blitt gitt. En av dem var da Obama møtte Putin under G20-toppmøtet i Kina i september i fjor. Da skal han ha sagt rett ut til den russiske presidenten at "vi vet hva dere driver med. Slutt med det, ellers.."

Dette skal ifølge de tidligere Obama-ansatte avisen har snakket, med tilsynelatende ha ført til at Moskva lot være å sabotere valget direkte.

Tid etter valget

–Vi bestemte oss for at vi hadde massevis av tid etter valget, uansett utfall, til å gjennomføre straffetiltak, sier en høytstående offentlig tjenesteperson til avisen.

Mulige straffetiltak skal ha kommet tidlig på bordet. Flere økonomiske sanksjoner mot Russland, å lekke sensitive opplysninger om Putin, eller å gjennomføre motangrep mot russisk cyberinfrastruktur skal ha vært høyt oppe på lista.

Men Trumps valgseier skal ha dempet responsen.

Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.

Like før han gikk av som president skal Obama også ha lagt til rette for å utplassere det som omtales som "implantater" i russiske datasystemer, ifølge avisen for å kunne bruke dette mot Russland dersom de forsøker nye cyberangrep.

Det er imidlertid uklart, ifølge Washington Post, om Trump har fulgt opp og gjennomført dette.

(©NTB)