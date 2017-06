Depp beklager spøk om presidentdrap

– Når var sist en skuespiller drepte en president, spurte Depp da han presenterte filmen "Libertine" på den britiske musikkfestivalen Glastonbury. Han fulgte opp med å si at "det har gått en stund, kanskje det er på tide".

– Forresten så kommer dette til å havne i pressen. Det blir forferdelig, sa superstjernen, som blant annet er kjent fra Pirates of the Caribbean-filmene.

Han fikk rett i at spøken ikke kom til å falle i god jord hos alle, og nå kryper Depp til korset.

– Jeg beklager den smakløse og dårlige spøken om president Trump som jeg forsøkte meg på. Den kom ikke ut slik hadde jeg hadde tenkt, og jeg ville ikke noe vondt med den. Jeg forsøkte å more folk, ikke å skade noen, sier han i en uttalelse til bladet People.

Presidentens talsmann Sean Spicer var en av dem som reagerte – både på spøken og på "manglende opprørthet" i kjølvannet av den.

– Presidenten har gjort det klart at vi må avvise vold i alle dens former. Jeg mener at dersom vi skal holde oss til det, så må det gjelde alle, sa Spicer.

Svaret på Depps spørsmål er for øvrig 1865. John Wilks Booth, som skjøt og drepte Abraham Lincoln i The Ford Theatre, var skuespiller.

(©NTB)