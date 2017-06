Grønt lyst for overdragelse av egyptiske øyer til Saudi-Arabia

Kunngjøringen om ratifiseringen kom lørdag kveld, noe som ifølge enkelte politiske eksperter virker nøye planlagt ettersom det var et tidspunkt da de fleste egyptere var hjemme for å spise iftar-middagen, måltidet som markerer sluttet på ramadan.

For beslutningen om å gi de to øyene Sanafir og Tiran til Saudi-Arabia har blitt møtt med kraftige protester i Egypt. Det har også vært gjort forsøk på å stanse overføringen med flere runder i rettsapparatet.

Men for halvannen uke siden ble avtalen godkjent av den egyptiske nasjonalforsamlingen, og lørdag ble den altså ratifisert av president Sisi.

Motstandere anklager presidenten for å ha forhandlet bort øyene som motytelse for saudiarabisk støtte. Egypts regjering har på sin side hevdet at øyene var saudiarabiske fra starten av, og at de ble leid ut til Egypt på 1950-tallet.

De to strategisk viktige øyene ligger mellom sørspissen av Sinai-halvøya og det saudiarabiske fastlandet, midt i det smale stredet som skip må benytte for å nå fram til havnebyen Eilat i Israel og Aqaba i Jordan.

