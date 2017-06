Guantanamo-innsatt siktet for Bali-bombe

Sju amerikanere og 88 australiere var blant de drepte i bombeangrepet. Siktelsen mot mannen som er kjent som Hambali, gjelder også et bombeangrep mot et Marriott-hotell i Jakarta i 2003, skriver The Guardian.

Det er opptil tribunalet ved Guantanamo å avgjøre om det blir gjennomført en militær straffesak mot Hambali, hvor egentlige navn er Encep Nurjaman. Den indonesiske mannen har sittet i den amerikanske fangeleiren Guantanamo på Cuba siden 2003. Han ble pågrepet i Bangkok i en felles operasjon utført av thailandsk politi og den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

202 mennesker ble drept på Bali 12. oktober 2002 da en selvmordsbomber sprengte seg inne på en nattklubb og en varebil fylt med eksplosiver ble sprengt på gaten utenfor to nattklubber. 12 personer ble drept og 150 såret i angrepet i Jakarta året etter.

Amerikanske myndigheter avviste i fjor å løslate Hambali og sa den gangen at han fortsatt utgjør en markant trussel mot USAs sikkerhet. Forsvarsdepartementet Pentagon beskriver ham som leder for ekstremistgruppen Jemaah Islamiah, og han påstås å ha forbindelser til al-Qaida.

Siktelsen mot ham omfatter drap og drapsforsøk i strid med militær straffelov, kroppsskade, terror, angrep på sivile og andre tilknyttede lovbrudd.

