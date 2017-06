Putin besøkte Krim-halvøya, Ukraina protesterer

Putin besøkte blant annet den berømte ferieleiren Artek, en tradisjonell sommerleir for barn som stammer fra sovjettiden og som ligger ved kysten av Svartehavet.

Under besøkte ruslet Putin rundt og snakket med flere av barna som er på ferie på Artek-leiren.

Putins besøk ble imidlertid skarpt kritisert av ukrainske myndigheter.

– Dette besøket er et grove brudd på Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, heter det i en kunngjøring fra det ukrainske utenriksdepartementet.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 og støtter også de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina. Krigen mellom ukrainske styrker og de prorussiske opprørerne har kostet over 10.000 mennesker livet, både sivile, soldater og opprørere.

Ved midnatt natt til lørdag trådte imidlertid en ny våpenhvile i kraft, en av tale som er framforhandlet av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og som ble undertegnet tidligere denne uken.

Våpenhvilen, som skal vare til 31. august er innført for å la lokale bønder få mulighet til å dyrke og høste sine avlinger.

Men kun få timer etter at våpenhvilen var iverksatt, ble to ukrainske regjeringssoldater drept og to andre såret i trefninger med prorussiske opprørere i de urolige regionene Lugansk og Donetsk.

