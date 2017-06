Amnesti og pause i kamper før id-feiring

Den syriske regjeringen slapp lørdag fri flere hundre innsatte, inkludert politiske fanger og personer som støtter opprøret mot president Bashar al-Assad. Amnestiet ble innført rett før muslimer verden over skal feire id al-fitr, høytiden som markere slutten på fastemåneden ramadan.

Brorparten av dem som ble løslatt fredag, ble sluppet fri i hovedstaden Damaskus. Blant de til sammen 672 som slapp ut av fengsel, var det 91 kvinner, opplyser justisminister Hisham al-Shaar. Han sier løslatelsen skjedde for å "opprettholde forsøkene på nasjonal forsoning og fedrelandets samhold".

– Fullstendig stille

Lyden av skyting og luftangrep opphørte klokken seks søndag morgen, da regjeringsstyrkene innførte en åtte timer lang "humanitær pause" i kampene rundt byen Marawi. Hele byen er "fullstendig stille", sier generalløytnant Carlito Galvez.

– Våre styrker er samlet rundt våre posisjoner. Det har ikke vært noen nye utplasseringer, og vi holder avstand, sier han til radiostasjonen DZBB i hovedstaden Manila.

I en måned har sikkerhetsstyrkene kjempet mot militante islamister i byen, som ligger i et området med muslimsk flertall. Men nå er altså målet at den hardt prøvede lokalbefolkningen skal få et lite pusterom, samt muligheten til å feire id al-fitr.

Unntakstilstand

Den siste bølgen av uro startet da opprører inntok byen etter at politiet forsøkte å pågripe en lokal islamistleder som har sverget troskap til ekstremistgruppen IS. President Rodrigo Duterte har erklært unntakstilstand i 60 dager for å understøtte offensiven mot opprørerne.

Ifølge regjeringen er over 380 mennesker drept, mens 300.000 har forlatt hjemmene sine som følge av kampene. Blant de drepte er 268 opprørere, inkludert utenlandske islamister fra Malaysia, Indonesia, Jemen, Saudi-Arabia og Tsjetsjenia.

(©NTB)