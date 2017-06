Bil kjørte inn i muslimsk folkemengde i Newcastle

En 42 år gammel kvinne er likevel blitt pågrepet etter den antatte ulykken, opplyser politiet.

Bilen traff personer som hadde samlet seg til bønn i forbindelse med den islamske høytiden id, ifølge flere britiske medier. Væpnede politifolk og et politihelikopter ble sendt til stedet.

– Det var kaos, alle fikk panikk. Folk vet ikke hva det kan være nå om dagen, sier øyenvitnet Asif Anwar (29) til avisa The Chronicle.

– Alle tenkte med en gang at det kunne være terrorisme.

Ifølge Anwar ble folk truffet av bilen etter at føreren, en kvinne, mistet kontrollen over kjøretøyet. Flere hundre mennesker skal ha vært samlet på stedet hvor hendelsen fant sted.

Et annet øyenvitne forteller at minst seks mennesker ble skadd, og at to er svært hardt skadd. Blant de skadde skal det være et barn i tiårsalderen.

Politiet opplyser at de på det nåværende tidspunktet ikke har grunn til å gro at hendelsen var et terrorangrep.

