EU-håp preger valg i Albania

Den sosialistiske statsministeren Edi Rama håper på gjenvalg, slik at han kan gjennomføre reformer EU har krevd for å få orden på det korrupte rettssystemet i landet.

– En ting er sikkert: Kureringen av den kreften som har herjet Albania, er allerede i gang, sa statsministeren på et valgmøte denne uken.

Anklager om kriminalitet

Meningsmålingene viser et lite overtak for sosialistene over sentrum-høyre-rivalene i Det demokratiske partiet. Det ledes av Lulzim Basha, som er en stor beundrer av USAs president Donald Trump.

Basha har beskyldt Rama for å ha forbindelser til organisert kriminalitet og cannabishandel, noe statsministeren avviser.

Inntil for en måned siden truet Demokratene med å boikotte valget i det tidligere kommunistlandet. Men nå satser partiet på seier, og Basha lover å skape en "ny republikk". Hans program fokuserer på "borgernes økonomi og fremtid", skattekutt, arbeidspraksis for unge mennesker og subsidier til bøndene.

Lang vei å gå

Fusk, vold, omstridte resultater og bitter rivalisering har ridd valgene i Albania som en mare i tiårene etter kommunismens fall.

Denne gangen er det "enighet mellom de politiske partiene om å ha en roligere valgkamp enn det vi har sett tidligere", sier analytiker Ardian Civici. Han tror utfallet kan bli en storkoalisjon mellom de største partiene, hvis overordnede mål er å komme i gang med samtaler om EU-medlemskap.

Veien fram til medlemskap er imidlertid lang, og EU-kommisjonen har beskrevet Albanias rettsvesen som tregt, ineffektivt og preget av korrupsjon.

Albania er et av Europas fattigste land, og svært mange albanere har valgt å flytte fra hjemlandet i et forsøk på å finne jobber andre steder.

– Mange unge, inkludert meg selv, ønsker å forlate landet fordi vi må finne arbeid, sier IT-studenten Ardiola Karalli (23).

