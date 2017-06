Italienske myndigheter står klare med milliarder for å redde banker

– Totalt har vi mobilisert opptil 17 milliarder euro, men den umiddelbare kostnaden for staten er på mindre enn fem milliarder, sier finansminister Pier Carlo Padoan.

Ressursene skal benyttes for å holde liv i to Venezia-baserte banker den europeiske sentralbanken nylig uttalte at var "i ferd med å gå under, eller snart går under". Bankene Vento Banca og Banca Popolare di Vicenza har slitt med at store mengder lån ikke har blitt betalt tilbake.

Banker med lav kapital skal i utgangspunktet ikke motta hjelp for å bedre sin betalingsevne, ifølge EU-reglene, men statsminister Paolo Gentolini uttaler at tiltaket er tråd med det EU tillater.

(©NTB)