Over 120 omkom da tankbil veltet og tok fyr i Pakistan

Ulykken skjedde i Bahawalpur i Punjab-provinsen øst i landet. Redningstjenesten opplyser at minst 122 mennesker omkom og at til sammen 76 ble skadd.

Mange av ofrene skal ha kommet til stedet for å skaffe seg gratis drivstoff etter at tankbilen veltet. Da kjøretøyet tok fyr, var katastrofen et faktum.

Tankbilen var på vei fra havnebyen Karachi til Lahre da føreren mistet kontrollen på en motorvei sørvest for Multan.