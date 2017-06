To ekspresidenter stiller til valg i Argentina

86 år gamle Menem ledet Argentina i ti år fra 1989. Siden 2005 har han sittet i senatet. Den engang så populære presidenten styrte landet gjennom en periode med rask økonomisk vekst, men etter at han gikk av, raknet økonomien, noe som utløste opptøyer i gatene og ble stående som en stor plett på hans politiske ettermæle.

I 2013 ble han dømt til sju års fengsel for våpensmugling til Kroatia og Ecuador, og to år senere ble han dømt for korrupsjon for å ha organisert systematisk overbetaling av lønn til høytstående tjenestemenn. Hittil har han holdt seg ute av fengsel, fordi senatsvervet gir ham immunitet. Nå vil han prøve å sikre seg i fire nye år, og skulle han bli gjenvalgt enda en gang, vil han være 91 når neste valgperiode er over.

Med sine 64 år er ekspresident Cristina Fernández de Kirchner betydelig yngre enn Menem. Hun tok over presidentvervet i 2007 med løfter om å fortsette oppryddingen i økonomien som ektemannen og forgjengeren Nestor Kirchner startet fire år tidligere da han arvet et land i dyp økonomisk krise og kaos.

Heller ikke fru Kirchner har noe som ligner et plettfritt politisk ettermæle. Meningene om henne har vært delte siden hun gikk av for to år siden. Hun har også vært med på å målbære kraftig kritikk mot etterfølgeren Mauricio Macri.

Kirchner etterforskes i tre ulike korrupsjonssaker og risikerer å stilles for retten i en fjerde sak som handler om hennes økonomiske disposisjoner som president. Dermed har hun også mye å tjene på immuniteten som følger med en eventuell plass i senatet.

