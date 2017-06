Tusenvis av dyr på flyttefot til Mosambik

Store forflytninger av ville i dyr i Afrika gir lett assosiasjoner til vandring på savannen, men i operasjonen som nå er i gang, er målet å gi naturen en hjelpende hånd.

50 elefanter, 100 sjiraffer, 900 antiloper, 200 sebraer og 200 bøfler har tatt fatt på reisen fra parken Sango i Zimbabwe til Zinave nasjonalpark i nabolandet Mosambik. Innen de er fremme vil de ha tilbakelagt over 600 støvete kilometer langs landeveien, og disse dyrene er bare fortroppen. I alt 6.000 dyr skal flyttes i løpet av de neste seks årene i det som er en av de største operasjonene i sitt slag i Afrika.

Dyrene er en gave fra Wilfried Pabst, som eier parken i Zimbabwe, og målet er å hjelpe til med å bygge opp bestander av ville dyr i Mosambik. Borgerkrigen på 1990-tallet rammet ikke bare befolkningen, men gikk også hardt utover dyrelivet i landet i Sørøst-Afrika.

– For oss er denne omplasseringen et eksempel på hvordan naturforvaltning i Afrika fungerer, sier Pabst.

Til The Guardian sier Pabst at gaven ikke hadde vært mulig uten inntekter fra troféjakt i parken han eier i Zimbabwe. Selv om Sango også er åpen for turister som ønsker å "bare se, ikke røre", står troféjakt for 60 prosent av inntektene som er nødvendig for å drive parken. 30 prosent kommer fra Pabsts egen lomme. Selv mener han Sango er et levende bevis på at den kontroversielle troféjakten kan tjene et større naturvernsformål.

I tillegg til de 6.000 dyrene fra Pabst, kommer det dyr fra Sør-Afrika, og noen dyr skal flyttes internt i Mosambik. Til sammen innebærer prosjektet omplassering av 7.500 dyr.

(©NTB)