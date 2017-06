Advokat: Fredsprisvinner Liu Xiaobo har uhelbredelig kreft

– Han får behandling på et sykehus i Shenyang. Han har ingen bestemte planer, han får bare medisinsk behandling for sykdommen sin, sier Lius advokat Mo Shaoping.

Shenyang ligger i den nordøstlige Liaoning-provinsen i Kina. Tilstanden hans beskrives som stabil.

Advokaten opplyser at 61 år gamle Liu ble diagnostisert 23. mai i år og ble få dager senere innvilget prøveløslatelse på grunn av sykdommen.

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08». Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina. Liu ble dømt til elleve års fengsel, og han hadde om lag tre år igjen å sone.

Liu Xiaobo mottok Nobels fredspris i 2010. Stolen hans sto tom under fredsprisutdelingen.

– Står fast

Fredspristildelingen til den politiske fangen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som frøs forbindelsene til Norge. De diplomatiske forbindelsene ble gjenopptatt på tampen av fjoråret, og i vår var statsminister Erna Solberg (H) på besøk i Kina.

I desember 2016 sa daværende leder av Nobelkomiteen, nå avdøde Kaci Kullmann Five, at fredsprisen var like fortjent da, som den var i 2010.

– Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.

Løslatelse

I 2015 ba tolv tidligere nobelprisvinnere USAs daværende president Barack Obama kreve Liu løslatt i forkant av et møte med Kinas president.

I 2015 tvitret Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland følgende da det ble kjent at Kina blir vertsnasjon for vinter-OL i 2022:

«Er Kinas vinter-OL i 2022 en mulighet for å presse på for løslatelse av #LiuXiaobo? Jeg håper det. Sport er globalt. Det er også menneskerettigheter.»