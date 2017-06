Kongressen: Senatets helsereform vil føre til 22 millioner uten forsikring

Denne beregningen kan føre til ytterligere komplikasjoner i de republikanske senatorenes planer om å få på plass en helsereform i løpet av denne uken. Vurderingen fra kongressens budsjettkontor, et partiuavhengig analyseorgan, var noe skeptikerne blant republikanerne ventet i spenning på.

Forslaget innebærer kun en knapp forbedring fra forslaget som gikk gjennom i Representantenes hus i mai, som budsjettkontoret beregnet at ville føre til at 23 millioner flere ville stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med dagens lov.

Flere republikanske senatorer har sagt at de ønsker en lov som dekker mer enn den fra kongressen. Trump selv har kalt forslaget som gikk igjennom i kongressen «slemt», samtidig som han har støttet senatets versjon.

En straff for folk som har latt forsikringen sin forfalle var blant de tingene som var inkludert i et revidert lovforslag republikanerne i senatet presenterte mandag.

Republikanerne har 52 seter av Senatets totalt 100 seter og kan bare tåle at to unnlater å stemme for forslaget for å få det gjennom. Ingen av de 48 demokratene støtter forslaget.

Lørdag ble det klart at enda en republikansk senator, nummer fem i rekka, ikke vil stemme for helsereformen som Senatet behandler.

Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt, ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare.

