Lav valgdeltakelse i Albania

Statsminister Edi Ramas gjentatte oppfordringer til tross, det ble ikke spesielt høy valgdeltakelse. Ifølge foreløpige tall skal bare 45,2 prosent av de stemmeberettigede ha bruk muligheten til å stemme søndag. Det er en av de laveste deltakelsen siden kommunismens fall tidlig på 1990-tallet. Ved forrige valg i 2013 møtte 53 prosent av de stemmeberettigede opp.

Kringkasteren Ora News meldte søndag kveld at statsminister Edi Rama og hans sosialistiske parti ligger an til å få mellom 45 og 49 prosent av stemmene. Det største opposisjonspartiet, Demokratene, ligger på sin side an til å få mellom 30 og 34 prosent. Valgdagsmålingene er imidlertid ikke regnet som veldig pålitelige.

Rama har lovet å sette fart på den økonomiske veksten og innføre reformer mot landets korrupte rettssystem. Albania er et av Europas fattigste land, og nesten en tredel av landets unge er arbeidsledige.

