Ni drept av selvmordsbombere i Nigeria

Hele sju selvmordsbombere slo til i Maiduguri-området, mange av dem unge kvinner.

Det verste angrepet fant sted i Zanari i utkanten av byen Maiduguri, der to kvinnelige selvmordsbombere tok med seg åtte i døden da de utløste sprengladninger i et bolighus. Det er uklart hvorfor de valgte dette målet.

Ingen ble drept da to andre selvmordsbombere, en kvinne og en mann, utløste sprengladninger i Zanari, opplyser en talsmann for politiet i området, Victor Eda.

Universitetet i Maiduguri er også utsatt for to selvmordsangrep det siste døgnet. Ingen ble drept da to kvinner utløste bombebelter inne på universitetsområdet, mens en sikkerhetsvakt ble drept da en mannlig selvmordsbomber utløste en sprengladning kort tid etter.

Ingen har tatt på seg ansvaret for de siste selvmordsaksjonene, men den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram har tidligere gjennomført en rekke lignende angrep i området.

