Politileder drept på restaurant i Mexico

Den føderale politisjefen Camilo Castagne ble drept to dager etter at han sammen med guvernøren i Veracruz, Miguel Angel Yunes, frontet et arrangement mot kriminaliteten som herjer landet. Castagne var sammen med to andre kolleger, da væpnede menn braste inn på restauranten de var på og skjøt alle tre. En av dem skal ha overlevd. Lørdag ble i tillegg en familie med to voksne og fire barn skutt i byen Coatzacoalcos og ytterligere to kvinner drept i byen Orizaba.

Guvernør Yunes overtok jobben etter Javier Duarte, som er anklaget for korrupsjon. Søndag la Yunes ut en video der han omtaler drapsmennene som beist og feiginger, før han gjentar løftet sitt om å slå ned på den organiserte kriminaliteten i området.

Veracruz er sterkt preget av drap, kidnappinger og utpressing. I løpet av årets første fem måneder er 625 personer drept i delstaten, nesten dobbelt så mange som i samme periode i fjor. Minst 300 lik er funnet i ulike massegraver.

I de elleve årene som er gått siden Mexico for første gang satte inn soldater i kampen mot narkotikahandelen, er over 200.000 mennesker drept eller forsvunnet mens narkotikakartellene kjemper seg imellom og mot hæren.

