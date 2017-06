Republikanere truer med stans i våpensalg til Saudi-Arabia

– Alle land i regionen må gjøre mer for å bekjempe terrorisme, men striden mellom de seks landene i Golfstatenes samarbeidsråd (GCC) bidrar til å svekke kampen mot IS og Iran, skriver lederen i utenrikskomiteen i Senatet, republikaneren Bob Corker i et brev til utenriksminister Rex Tillerson.

– Før vi klargjør ytterligere salg av militært utstyr til GCC-statene, bør vi av den grunn skaffe oss en bedre forståelse av hvordan striden kan løses og hvordan GCC kan forenes igjen, skriver han videre.

President Donald Trump besøkte nylig Saudi-Arabia og hevdet at det i den anledning ble undertegnet kontrakter om salg av våpen og militært utstyr for over 900 milliarder kroner til landet.

Blokade

Saudi-Arabia frøs 5. juni de diplomatiske forbindelsene til Qatar. Kort etter fulgte Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain og Jemen etter. Landene har siden innført blokade av Qatar, som de anklager for å støtte opposisjon i landene og terrorgrupper i regionen.

Landene krever også at Qatar stenger Al Jazeera og en rekke andre medier, blant dem Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed og Middle East Eye, og at landet bryter de diplomatiske båndene med Saudi-Arabias erkefiende Iran.

Helomvending

USAs president Donald Trump sluttet først helt og fullt opp om den saudiledede blokaden av Qatar og hevdet at den «kanskje vil være begynnelsen på slutten til terrorens skrekkvelde».

Uttalelsen vakte oppsikt ettersom Qatar huser USAs største militærbase i Midtøsten, der 11.000 amerikanske soldater er stasjonert. USA inngikk nylig også en avtale om salg av kampfly til en verdi av 100 milliarder kroner til Qatar.

USAs utenriksminister Rex Tillerson kom derfor raskt på banen og stilte spørsmål ved grunnlaget for blokaden, og frustrasjonen i Washington har siden vært økende.

(©NTB)