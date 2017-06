Toppmøte mellom Trump og Indias statsminister

Handel, kampen mot terrorisme og økt forsvarssamarbeid står på dagsordenen for samtalene i Det hvite hus i Washington.

Medier i begge landene har skrevet at en avtale om salg av amerikanske militære droner til India vil bli presentert.

– Modi vil forsøke å gi Trump noen seire han kan tvitre om, spår Tanvi Madan i tankesmia Brookings Institution.

Analytikere har påpekt at Trump og Modi har flere ting felles, noe som kan gjøre det lettere å få et godt forhold. Begge fronter nasjonalistisk politikk, og begge er blitt populære ved å kritisere sine lands tradisjonelle politiske eliter.

Twitter-konger

Verken Trump eller Modi har et veldig godt forhold til mediene, og de liker å kommunisere direkte med tilhengerne sine. Den amerikanske presidenten har 32 millioner følgere på Twitter, mens Modi ligger rett bak med 31 millioner.

Ingen pressekonferanse er planlagt etter møtet mellom lederne for to av verdens viktigste stormakter. Grunnen kan delvis være at Trump vil unngå spørsmål om Russland-etterforskningen i USA, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I helgen forsikret Modi at India er et næringslivsvennlig land hvor statens rolle ligger på et minimumsnivå. Også dette budskapet vil trolig vekke anerkjennelse hos eiendomsmilliardæren Trump.

Men noen fellestrekk kan føre de to lederne på kollisjonskurs. Trump står for en proteksjonistisk økonomisk politikk og har lenge lovet økt industriproduksjon i USA. Modi forsøker å få flere vestlige selskaper til å starte produksjon i India.

Parisavtalen

Hindu-nasjonalisten Modi var i praksis lenge utestengt fra USA etter at over tusen mennesker ble drept i anti-muslimske opptøyer i den indiske delstaten Gujarat i 2002. Modi ledet på dette tidspunktet delstatens regjering, og han fikk sterk kritikk for håndteringen av opptøyene.

Etter at han ble statsminister, fikk han imidlertid et godt forhold til USAs daværende president Barack Obama.

Etter at Trump ble innsatt som president i vinter, holdt Modi en tale hvor han advarte mot proteksjonistiske holdninger og nærsynt politikk. Talen ble tolket som kritikk av den nye amerikanske statslederen.

Etter at Trump besluttet å trekke USA fra Parisavtalen, lovet Modi å overholde avtalen og satse videre på fornybar, klimavennlig energi.

Nå håper Modi trolig på god stemning under sitt første møte med Trump – og på en videreføring av forholdet som USA og India etablerte mens Obama var president.

