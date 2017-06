CNN-journalister sa opp etter at artikkel om Trump 

Thomas Frank, som skrev artikkelen, samt redaktørene Eric Lichtblau og Lex Haris, som ledet det nye gravejournalistikk-kontoret som produserte artikkelen, har alle sagt opp.

Artikkelen ble publisert på CNNs nettsider torsdag, men ble trukket dagen etter. Den ble ikke nevnt på lufta av TV-kanalen.

I den aktuelle artikkelen ble det hevdet at Senatets etterretningskomité etterforsket koblinger mellom Trump og et investeringsfond styrt av den russiske banken VEB.

Artikkelen siterte en anonym kilde på at det amerikanske finansdepartementet etterforsket Anthony Scaramucci, et medlem av Trumps overgangsteam, som skal ha møtt direktøren for fondet den 16. januar.

At de tre journalistene nå har sagt opp, lot den amerikanske presidenten ikke gå upåaktet han. Tirsdag kom han med et nytt angrep mot CNN.

–Fake News CNN må gjøre store forandringer i ledelsen nå som de er tatt i å til stadighet trykke falske Russland-historier. Seertallene rett ned, skrev presidenten på Twitter tirsdag morgen.

–Så de tok Fake News CNN med blod på hendene, men hva med NBC, CBS og ABC? Hva med sviktende New York Times og Washington Post? De driver alle med falske nyheter, skriver han videre.

Ifølge Brian Stelter i CNN inneholdt den omstridte artikkelen som ble trukket ikke nødvendigvis feil, men det ble besluttet at den ikke var «solid nok til å publiseres slik den var.»

