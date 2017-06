Domstol: Nederland har erstatningsansvar for Srebrenica-ofre

– Retten finner at den nederlandske staten handlet ulovlig, sa dommer Gepke Dulek tirsdag.

Konklusjonen er i stor grad i tråd med en kjennelse fra en lavere domstol i 2014. Den fastslo at Nederland har et erstatningsansvar overfor de etterlatte.

De over 300 muslimske mennene befant seg i leiren til nederlandske fredsbevarende FN-styrker i Srebrenica i juli 1995. Mennene ble overgitt til bosnisk-serbiske styrker som senere drepte dem.

Til sammen ble rundt 8.000 muslimske menn og gutter drept i den verste massakren i Europa siden andre verdenskrig.

Ankedomstolen i Haag mener de nederlandske soldatene må ha visst at det var en reell risiko for at mennene kunne bli drept eller utsatt for umenneskelig behandling.

Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet. FN erklærte byen som «sikker sone» der de muslimske flyktningene var garantert beskyttelse.

Likevel ble byen utsatt for en bosnisk-serbisk offensiv under ledelse av Ratko Mladic, som ikke lot seg stanse av den lett bevæpnede nederlandske FN-enheten på 600 soldater i juli 1995. De muslimske guttene og mennene ble drept i løpet av noen få dager i skogene og på åkrene rundt byen.

