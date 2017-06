Kissinger advarer mot å støte Russland ut i kulden

– Russland har utviklet seg til å bli definisjonen på absolutt sikkerhet og absolutt usikkerhet for noen av sine naboer, sa 94 år gamle Kissinger under en tale på Margaret Thatcher Conference on Security i London tirsdag.

Han mener Russlands president Vladimir Putin har samme syn på internasjonal politikk som autoritære nasjonalister i Europa hadde på 1930-tallet.

– Russland ønsker å bli godtatt av Europa, samtidig som de ønsker å overgå Europa, sa Kissinger.

USAs tidligere utenriksministerminister tror Putin på sikt vil arbeide for økt samarbeid med Russlands naboland.

Russland kan imidlertid, sammen med Kina og India, komme til å utnytte det politiske kaoset som nå rår i USA og Storbritannia og på den måten skape en helt ny verdensorden, mener Kissinger.

Kissinger har opp gjennom årene spilt en sentral rolle i amerikansk utenrikspolitikk, både som nasjonal sikkerhetsrådgiver under president Richard Nixon 1969–1973 og utenriksminister under Nixon og hans etterfølger Gerald Ford 1973–1977.

I 1973 fikk han Nobels fredspris sammen med Nord-Vietnams utenriksminister Le Duc Tho, for å ha forhandlet fram en våpenhvileavtale for Vietnam.

Le Duc Tho frasa seg sin del av prisen fordi det ennå ikke var fred og Kissinger kom aldri til Norge for å hente sin pris, som omtales som en av de mest kritiserte i historien.

Kissinger har også høstet sterk kritikk for sin rolle i USAs opptrapping av krigen i Indokina og sin støtte til militærkuppet i Chile i 1973.

(©NTB)