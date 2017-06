Sykepleier dømt for å ha drept åtte eldre pasienter

Elizabeth Wettlaufer har erkjent skyld for åtte tilfeller av overlagt drap, fire drapsforsøk og to alvorlige tilfeller av grov vold mens hun jobbet på tre pleiehjem i provinsen Ontario i perioden 2007 til 2016. Hun brukte insulinoverdoser for å ta livet av ofrene, som var i alderen 75 til 96 år. Hun har ikke gitt noe egentlig motiv for handlingene sine. I retten mandag sa 50-åringen at hun er svært lei seg for det hun gjorde.

– Hun var dødens skygge som la seg over dem på nattevaktene der hun hadde ansvaret, sa dommer Bruce Thomas.

Wettlaufer kan tidligst prøveløslates om 25 år.

(©NTB)