Verdens befolkning misliker Trumps politikk 

Undersøkelsen fra Pew Research Center er basert på intervjuer med over 40.000 personer i 37 land. Norge er ikke med, men svenskene troner øverst på lista over folk som har mistet mest tro på den amerikanske presidenten. Mens 93 prosent av svenskene stolte på at forgjengeren Barack Obama ville gjøre det rette i internasjonal politikk, sier bare 10 prosent at de har samme tiltro til Trump, et fall på hele 83 prosentpoeng.

I snitt er det 22 prosent av de spurte som tror på Trumps utenrikspolitikk, mot 64 prosent som hadde tiltro til Obamas måte å håndtere ting på. Bare i Russland og Israel har folk høyere tiltro til Trump enn de hadde til Obama, med hopp fra henholdsvis 11 og 49 prosent til 53 og 56 prosents støtte. Størst støtte får Trump i Filippinene, der 69 prosent tror han gjør det rette i utenrikspolitikken, men der fikk Obama hele 94 prosent av befolkningens tiltro med sin politikk.

Ikke uventet faller støtten til USAs president sterkt i Canada, Mexico og muslimske land, trolig som følge av innreiseforbudet for seks overveiende muslimske land, proteksjonistisk handelspolitikk og planene om å bygge mur på grensa til Mexico.

(©NTB)