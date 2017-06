120 høyblokker i Storbritannia får stryk på branntest

Mays kontor opplyser onsdag at tallet på høyblokker som har potensielt brannfarlige fasadeplater, har økt til 120. Ingen av bygningene som så langt er undersøkt i 37 områder i Storbritannia, har bestått testen.

Labour-leder Jeremy Corbyn mener branntestene viser «de forferdelige konsekvensene av deregulering og nedskjæringer». May svarte onsdag med å si at problemet er såpass omfattende at det ikke går an å peke ut en enkelt regjering som har ansvaret.

Den omfattende kartleggingen av brannsikkerheten ble satt i gang etter branntragedien som rammet Grenfell Tower i London 14. juni. Totalt skal 600 slike høyblokker testes for brannsikkerhet.

I branninfernoet for to uker siden omkom 79 personer. I etterkant har det vist seg at blokken hadde lett antennelige fasadeplater, og som følge av dette er 800 kommunale boliger i London evakuert mens myndighetene fjerner platene.

Senest tirsdag ble en høyblokk i Tyskland evakuert etter funn av lignende fasadekledning som på Grenfell Tower.

Slike plater er også i bruk i Norge, men ifølge daglig leder Terje Strand i Fredrikstad-firmaet Talitor er det strenge krav til seksjonering av bygninger eller til å ha en brannsikker vegg bak fasadene her i landet.

Den amerikanske leverandøren av fasadeplatene som dekket Grenfell Tower før det brant ned, har stanset salg for bruk til høybygg.

