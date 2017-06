Bygger prototyper for Mexico-mur i sommer

Det opplyser direktoratet som har ansvaret for å vurdere forslagene til utforming, materialvalg og praktiske løsninger for president Donald Trumps mur på grensa mellom Mexico og USA.

Fungerende sjef Ronald Vitiello i Toll- og grensekontrolldirektoratet sa tirsdag at mellom fire og åtte selskaper blant dem som har sendt inn forslag, vil få kontrakt for å bygge prototypene i San Diego. Modellene skal så vurderes for oppføring langs den 3.200 kilometer lange grensa.

Ifølge Vitiello er det upraktisk å bygge mur på drøyt 200 kilometer av grensa, fordi det allerede eksisterer naturlige barrierer der, som innsjøer eller dype kløfter.

Trumps budsjett for 2018 inkluderer 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 13,5 milliarder kroner etter dagens kurs, som skal gå til bygging av 118 kilometer mur i delstaten Texas.

Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april. USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag.

De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.

(©NTB)