FN: God stemning under Kypros-forhandlingene

– Atmosfæren var veldig positiv. Forhandlingene fikk en veldig god start. Holdningen i rommet var bemerkelsesverdig positiv, sa FNs visegeneralsekretær Jeffrey Feltman utenfor det sveitsiske alpinhotellet i Crans-Montana der samtalene finner sted.

Sammen med FNs spesialutsending Espen Barth Eide, den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske rival Mustafa Akinci, deltar Feltman i fredsforhandlingene i regi av FN.

Målet med forhandlingene er å gjenforene Kypros etter flere tiår med konflikt.

Siden 1974 har øya vært delt i en gresk-kypriotisk del og en tyrkisk-kypriotisk del. Kun den gresk-kypriotiske delen er internasjonalt anerkjent, mens den andre bare er anerkjent av Tyrkia.

Hellas, Tyrkia og Storbritannia skal fungere som garantister for samtalene og er også til stede i Crans-Montana. EU har også sendt en observatør siden Kypros er medlem av EU. Det er likevel ingen garanti for fred, sa Eide i forkant av møtet.

– Det kommer ikke til å bli lett. Vi har en stor jobb foran oss, og det kommer til å bli lange dager fremover, sa han tirsdag.

Et viktig punkt på agendaen er enighet om forsvaret på et framtidig gjenforent Kypros. Eide sier at dette er et punkt han er forberedt på at partene kommer til å være uenige om, og han er bekymret for at spørsmål som dette kan hindre enighet.

Den forrige runden med Kypros-forhandlinger foregikk i januar. En rekke viktige saker ble den gang stående uløst.

