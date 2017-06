Taiwan tilbyr Liu behandling

– Vi ønsker Liu velkommen hvis han velger Taiwan, og vi vil gi ham best mulig medisinsk behandling. Taiwan har svært god ekspertise på behandling av leversykdommer, sier Chiu Chui-cheng, representant for Taiwans øverste offentlige organ for håndtering av forbindelsene til regjeringen i Beijing.

Tidligere denne uken opplyste Lius advokat at fredsprisvinneren har uhelbredelig leverkreft, og at han er prøveløslatt fra fengsel. Liu sonet en fengselsstraff for å ha stilt seg bak et krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

USA har oppfordret Kina til å la Liu få bevege seg fritt og selv velge hvilke leger som skal behandle ham. Kinas regjering avviste oppfordringen og uttalte at ingen andre land har rett til å blande seg inn i indre kinesiske anliggender.

Forholdet mellom Taiwan og den kinesiske regjeringen i Beijing har vært dårlig den siste tiden. Beijing-regjeringen mener Taiwan er en del av Kina og at øya på sikt bør gjenforenes med fastlandet.

(©NTB)