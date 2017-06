Venezuelas president anklager USA for kupplaner

President Nicolás Maduros siste uttalelser mot USA kommer dagen etter at han erklærte at fem personer er arrestert for å ha planlagt handlinger som skulle bane vei for en amerikansk invasjon. Det er ikke noe nytt at Maduro raser mot USA og amerikanske utspill mot Venezuela, men tirsdagens harang var av de mer dramatiske verbalt sett.

– Hvis Venezuela skulle bli dratt inn i kaos og voldeligheter, vil vi slåss, sa han i talen. Til USAs president Donald Trump hadde den sosialistiske presidenten følgende krav:

– Du er ansvarlig for å dempe galskapen på den venezuelanske høyresiden.

Han lovet videre at hvis et amerikanskstøttet kupp skulle sette en stopper for hans planlagte grunnlovsreform, vil han gjennomføre planene likevel, med våpen i hånd. Maduro hevder at en væpnet innblanding i Venezuelas anliggender vil utløse en krise som vil stille situasjonen i Midtøsten helt i skyggen.

Minst 76 personer er drept siden april i daglige opptøyer og sammenstøt i landet. Opposisjonen anklager Maduros regjering maktmisbruk og klandrer den for den økonomiske krisen i landet og for mangelen på mat og medisiner.

