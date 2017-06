Aktivister: IS' har mistet sin siste fluktvei fra Raqqa

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser torsdag at SDF-krigere har erobret territoriet på sørbredden av Eufrat som IS brukte til å rømme til IS-kontrollerte områder lenger sør.

SDF står for Syrian Democratic Forces og er en allianse som i hovedsak består av krigere fra den kurdiske YPG-militsen, men også arabiske syrere.

SDF har med solid støtte fra amerikanske kampfly og spesialstyrker stått i spissen for en storoffensiv med mål om å gjenerobre Raqqa i Nord-Syria.

Byen har fungert som IS' hovedsete siden den ytterliggående islamistgruppa erobret byen i 2014.

