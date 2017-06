En pågrepet etter bilangrep ved presidentboligen i Brasil

I 19-tiden onsdag brasiliansk tid kjørte en bil i høy fart mot presidentens eiendom Alvorada, braste gjennom porten i det som ser ut til å ha vært et forsøk på å ta seg fram til president Michel Temers bolig, ifølge en uttalelse fra presidentens kontor.

Vaktene fyrte av varselskudd, men da bilen ikke senket farten, skjøt de mot bilen og den stanset.

Brasilianske sikkerhetsstyrker har tatt hånd om den unge føreren, som skal ha vært uskadd. Han er satt i varetekt, og politiet etterforsker hendelsen.

Det er ikke opplyst hvorvidt president Temer befant seg i boligen sin under opptrinnet eller hva som kan være motivet for handlingen.

Presidenten er formelt anklaget for korrupsjon, og denne uka ble en tiltalebeslutning sendt fra riksadvokaten. Denne må godkjennes av underhuset og senatet i kongressen før presidenten eventuelt stilles for riksrett. Temer har avfeid alle beskyldninger og sier det ikke er bevis for anklagene. Han nekter å gå av, tross økende misnøye med ham.

(©NTB)