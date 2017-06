Familieunntak fra innreiseforbud kun for kjernefamilien

Mandag 26. juni ga høyesterett grønt lys for at Trump-regjeringen delvis kunne innføre det svært omdiskuterte innreiseforbudet, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.

Trump-administrasjonen har nå utarbeidet de nye kriteriene for dem som søker om innreise fra de seks overveiende muslimske landene forbudet dekker. Kriteriene trådte i kraft onsdag. Ifølge nyhetsbyrået AP må søkere bevise nære familierelasjoner til noen som allerede er innvilget opphold i USA. Nær familie er i denne sammenhengen definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller -datter eller søsken. Besteforeldre, barnebarn, tante, onkel, niese, nevø, forlovede, søskenbarn, svigerinne, svoger eller annen familie kvalifiserer ikke som nære relasjoner.

De nye retningslinjene er sendt til amerikanske ambassader og konsulater. De skal fungere som instruksjon for dem som vurderer og eventuelt innvilger visumsøknader til USA.

Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA. I tillegg til familietilknytning kan de søke visum basert på studier eller arbeidskontrakt i USA.

Selv om innreiseforbudet trer i kraft, er ikke punktum i saken satt. Høyesterett skal ta endelig stilling til anken når de kommer sammen igjen etter sommerferien i oktober.