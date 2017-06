Irakiske styrker hevder å ha erobret ikonisk Mosul-moske

Generalløytnant Abdul-Wahab al-Saadi i de irakiske spesialstyrkene sier landemerket og gatene rundt ble gjenerobret torsdag ettermiddag.

Fra moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria.

Ifølge det irakiske forsvaret sprengte IS den historiske moskeen i Mosuls gamleby onsdag 22. juli.

Satellittbilder viser hvordan den over 800 år gamle moskeen med sin karakteristisk skakke minaret ligger i grus.

IS nekter for at det var de som sprengte moskeen og hevder at den ble bombet av amerikanske fly. Den USA-ledede koalisjonen har avvist påstanden.

