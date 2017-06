Kritisk riksadvokat i Venezuela ilagt utreiseforbud

Konflikten mellom høyesterett og Luisa Ortega Diaz har eskalert den siste uka. Onsdag kom beskjeden om at hun er ilagt utreiseforbud, og at hennes økonomiske midler fryses. Høyesterett ønsker å stille henne for retten og sa onsdag at det blir høring om dette i neste uke. Utreiseforbud og frysing av kontoer gjøres for å sikre at høringene kan gå som planlagt, opplyser retten.

Tidligere justisminister Ortega Diaz brøt med regjeringen for tre måneder siden og har blitt en av president Nicolás Maduros mest framstående kritikere. Som riksadvokat har hun anklaget ham og regjeringens allierte, inkludert høyesterett, for å forsøke å strippe landets folkevalgte for makt. Hun har gått hardt ut mot planene om å opprette en grunnlovgivende forsamling. Ortega Diaz har formelt klaget inn disse planene som grunnlovsstridige, men høyesterett forkastet klagen.

Tirsdag utstedte høyesterett tre kjennelser som undergraver riksadvokatens makt. Blant annet overføres ansvaret for kriminaletterforskning som tidligere var forbeholdt statsadvokatens kontor, til den regjeringslojale ombudsmannen Tarek William Saab. Ortega Diaz sier hun ikke anerkjenner disse avgjørelsene og sier det bare er et frekt forsøkt på å ta fra henne rollen som landets øverste håndhever av loven.

– De høyesterettsansatte overfører retten til å etterforske brudd på menneskerettighetene til folk som muligens bryter disse rettighetene, sa Ortega Diaz onsdag.

Kort tid etter uttalelsen kom avgjørelsen fra høyesterett om å holde henne i landet og fryse kontoene hennes.

