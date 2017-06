NATO vil øke presset på Taliban

– I dag kan jeg bekrefte at vi styrker vårt nærvær i Afghanistan, sa Stoltenberg på vei inn til NATOs forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

Ifølge ham har 15 allierte allerede gått med på å øke innsatsen. Det er ventet at flere land vil komme med løfter de nærmeste dagene.

Stoltenberg forklarer at målet er å bryte opp en fastlåst situasjon på bakken, slik at afghanske styrker får det militære overtaket.

– Håpet er at det skal bidra til at Taliban vil forhandle, sier Stoltenberg til NTB.

«Noen tusen»

NATOs militære ledere har etterspurt «noen tusen» flere soldater til operasjonen, der NATO gir opplæring og hjelp til den afghanske hæren og afghansk politi.

Sammen med partnerland har NATO i dag rundt 13.500 soldater i landet, over halvparten fra USA. Ifølge diplomatkilder kan antallet bli økt med rundt 3.000 soldater.

Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon sier britene vil styrke sitt nærvær med snaut 100 soldater.

Han understreker at afghanske styrker har hatt det tungt.

– De hadde en hard kampsesong i fjor, og de står overfor vedvarende utfordringer i noen av distriktene i Afghanistan, sa Fallon da han ankom til forsvarsministermøtet.

Skal støtte afghanerne

Stoltenberg forsikrer om at opptrappingen ikke vil føre til at NATOs operasjon endrer karakter. Det er ikke snakk om en stridsoperasjon, men om en operasjon for å hjelpe afghanerne med å ta ansvar for sikkerheten selv, forklarer han.

– I lengden er det best at afghanerne slåss sine egne kriger og stabiliserer sitt eget land. Det setter vi dem i stand til å gjøre, sier Stoltenberg.

Afghanske regjeringsstyrker hadde i vinter kontroll i rundt 60 prosent av distriktene i landet, ned fra 71 prosent ett år tidligere, ifølge tall fra amerikanske myndigheter.

Taliban viser liten vilje til å forhandle.

– De tror de vinner mer på slagmarken enn i forhandlinger. Så det er en veldig nær sammenheng mellom det som skjer på slagmarken, og det som skjer ved forhandlingsbordet, sier Stoltenberg til NTB.

– Du vil sannsynligvis ikke finne reell vilje til å finne en politisk løsning før Taliban skjønner at de ikke kan vinne på slagmarken, sier han.

Ingen økning fra Norge

NATO har bedt samtlige allierte om å vurdere om de kan bidra mer.

Norge har i dag rundt 50 soldater i Afghanistan. De blir værende ut 2018, men inntil videre blir det ingen økning av det norske bidraget.

Diplomater i alliansen forteller om mangel på appetitt til å bruke NATO mer aktivt i kampen mot terror. Det er også betydelig splittelse mellom medlemslandene om hvor mye NATO bør gjøre.

USAs president Donald Trump har på sin side presset på for å få alliansen til å gjøre mer – men først og fremst med blikket vendt mot IS i Syria.

(©NTB)