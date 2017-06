USA svartelister kinesisk bank

Bank of Dandong «fungerer som en kanal for illegal nordkoreansk finansaktivitet», heter det i kunngjøringen fra Washington torsdag. Banken anklages videre for å drive med hvitvasking av penger.

Finansminister Steven Mnuchin bedyrer at sanksjonene ikke er ment å ramme Kinas regjering.

– Dette er ikke rettet mot Kina, det er rettet mot en bank, sier han til pressen.

