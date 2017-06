Fransk forkjemper for fri abort er død 

Sentrumspolitikeren Veil omtales som et ikon i fransk politikk og var respektert på begge sider av det politiske spekteret.

Hun var blant annet helseminister under president Valery Giscard d'Estaing fra 1974 til 1979, før hun ble den første valgte formannen i EU-parlamentet. Hun hadde vervet fram til 1982.

Veil var uttalt feminist, og den franske abortloven som ble innført i 1975 omtales fortsatt som «Veil-loven».

Simone Veil ble født i Nice 13. juli 1927. I 1944 ble hun og familien deportert til Auschwitz-Birkenau i Polen. Veil har uttalt at det å ha overlevd nazistenes utryddelsesleir, hvor hun mistet det meste av familien sin, gjorde henne til en sterk tilhenger av et forent Europa.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland mener Europa har mistet en av sine «mest ikoniske figurer».

– Som et potent symbol for minnet om holocaust i Frankrike og forkjemper for kvinners rettigheter var Simone Veil en engasjert europeer, sier Jagland.

(©NTB)